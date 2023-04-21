Столтенберг: члены НАТО хотят видеть в своих рядах Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники альянса хотят видеть в своих рядах Украину. Об этом пишет LIFE со ссылкой на CNN.

Также он отметил, что НАТО делают все возможное для победы Украины в конфликте с Россией.

«Будущее Украины в НАТО. Все союзники согласны с этим Сейчас союзники поставляют больше самолётов, танков и бронетранспортёров. НАТО поддерживает вас сегодня, завтра и столько, сколько потребуется», — рассказал Генсек НАТО.

Ранее сообщалось о НАТО подумает о включении Украины в альянс только после завершения военных действий.