Рязанку осудили на семь лет за убийство знакомого в Новый год
Рязанку осудили на семь лет за убийство знакомого в Новый год. Об это в пятницу, 21 апреля,
Инцидент произошел еще в 2021 году. Женщина праздновала Новый год в компании дома у знакомого, с которым состояла в отношениях. Когда все гости ушли, мужчина просил рязанку остаться, между ними произошел конфликт. Знакомый выхватил и разбил мобильный телефон женщины. После этого она несколько раз ударила его кухонным ножом.
Пострадавший вышел на лестничную клетку и попросил соседа вызвать скорую, однако скончался до ее приезда.
Рязанку приговорили к семи годам и шести месяцам тюрьмы в колонии общего режима.