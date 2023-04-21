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Рязанку осудили на семь лет за убийство знакомого в Новый год

Рязанку осудили на семь лет за убийство знакомого в Новый год. Об это в пятницу, 21 апреля, пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел еще в 2021 году. Женщина праздновала Новый год в компании дома у знакомого, с которым состояла в отношениях. Когда все гости ушли, мужчина просил рязанку остаться, между ними произошел конфликт. Знакомый выхватил и разбил мобильный телефон женщины. После этого она несколько раз ударила его кухонным ножом.

Пострадавший вышел на лестничную клетку и попросил соседа вызвать скорую, однако скончался до ее приезда.

Рязанку приговорили к семи годам и шести месяцам тюрьмы в колонии общего режима.