РНПК распахнула свои двери для школьников

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») провела День открытых дверей для учащихся школ № 3, 64 и 73. Школьникам рассказали о заводе, о профессиях, востребованных на предприятии. Дети могут получать профильное образование со школы в «Роснефть-классе», затем в РГРТУ на направлении «Химические технологии», и проходить все виды практик, чтобы лучше узнать производство изнутри.

Для школьников организовали обзорную экскурсию по территории промплощадки и рассказали о технологических процессах, о выпускаемой продукции и роли предприятия в экономике региона.

День открытых дверей — один из инструментов профориентационной работы Рязанской НПК. Ежегодно завод посещают школьники, студенты региональных ссузов и вузов. Завод также организует для студентов все виды практик — ознакомительную, производственную и преддипломную. Ежегодно на практики приходят 100 и более студентов со всей России, во время которых они посещают технологические установки, занимаются на учебном полигоне, просматривают учебные фильмы об основных операциях рабочих профессий, изучают основы нефтепереработки, получая всю необходимую информацию для написания выпускных квалификационных работ.

Для подготовки кадров предприятие реализует корпоративную систему непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Первой ступенью системы является «Роснефть-класс», располагающийся в школе № 43. Вторая ступень — обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. РНПК сотрудничает и с другими вузами страны, ведет совместные проекты с Рязанским колледжем электроники, Железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами.

В настоящее время Рязанская НПК проводит очередной набор учащихся в новый десятый «Роснефть-класс». Прием заявлений осуществляется дистанционно. Для этого необходимо скачать заявление с сайта школы www.school43-rzn.ru (на главной странице внизу кнопка «Добро пожаловать в «Роснефть-класс»), заполнить его, отсканировать и направить на электронную почту школы sh43rzn@mail.ru с пометкой «заявление в Роснефть-класс».