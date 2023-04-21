Парад на День Победы в Рязани состоится

Парад на День Победы в Рязани состоится. Об этом в пятницу, 21 апреля, на своей официальной странице «Вконтакте» сообщила мэр города Елена Сорокина.

Во время празднования Дня Победы в Рязани пройдет 78 культурно-массовых мероприятий, акций, творческих встреч, фотовыставок. Пройдет всероссийская акция «Сад Памяти», традиционная церемония возложения цветов и гирлянд Воинской славы на Скорбященском мемориальном комплексе и на площади Победы, шествие подразделений Рязанского территориального гарнизона, смотр-конкурс «Песня в солдатском строю», сводный хор отцов и сыновей и многие другие события.

Сорокина отметила, что 9 мая для обеспечения безопасности граждан не будет шествия «Бессмертного полка». Проводить акцию планируется в других форматах, в том числе онлайн.