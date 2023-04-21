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На форуме «Zдоровая независимость» сформировали предложения по развитию медицинского потенциала Рязанской области

20 апреля на площадке Рязанского медицинского университета завершил свою работу Международный медицинский форум «Zдоровая независимость». Представители органов власти, бизнеса, соцзащиты и медицинского сообщества обсудили вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, пациент-ориентированного здравоохранения, новые сервисы в социальном обслуживании, снижение смертности в ДТП путем профилактики употребления алкоголя, создание единого цифрового контура в здравоохранении и другие актуальные вопросы.

Отдельными важными темами стали борьба с сердечно-сосудистыми и борьба с онкологическими заболеваниями, которые являются основными причинами смертности. Медики поделились достижениями в этой сфере, озвучили предложения по повышению эффективности работы.

Особое внимание также уделили проблемам людей с сахарным диабетом. Участники обсудили работу Школы сахарного диабета, практические аспекты обучения в ней пациентов.

Финалом мероприятия стала пленарная сессия, на которой были сформированы предложения по развитию медицинского потенциала Рязанской области, международного и межрегионального сотрудничества в здравоохранении. В их числе:

— создать одну из лучших в стране систем реабилитации участников СВО;

— увеличить время запрета продажи алкоголя на 2 часа;

— создать институт подготовки специалистов по демографии;

— использовать ресурсы РязГМУ для подготовки медицинских кадров для промышленности и бизнеса;

— поддерживать адекватное ценообразование на лекарства и оборудование;

— улучшить городскую среду и условия пребывания в регионе для привлечения медтуристов.