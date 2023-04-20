Жителям Санкт-Петербурга начали приходить электронные повестки на Госуслугах
Жителям Санкт-Петербурга начали приходить электронные повестки на Госуслугах. Об этом в четверг, 20 апреля, пишет Telegram-канал «Mash на мойке».
Главный военком города Сергей Качковский рассказал, что новую систему оповещения призывников тестируют перед осенним призывом. Он указал, что электронные повестки дублируют бумажными. По его словам, к осени должен быть готов единый реестр воинского учёта.
Ранее в Госдуме рассказали о рассылке электронных повесток в тестовом режиме.