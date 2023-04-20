В Скопинском районе уклонисту от военной службы вынесли приговор

В Скопинском районе уклонисту от призыва на военную службу вынесли приговор. Об этом 19 апреля сообщает сайт местного суда.

Мужчину признали годным к прохождению воинской службы. В военкомате ему под роспись дали повестку о явке в определенный день и время для прохождения медосвидетельствования. Не желая служить, он уехал в Москву, не явившись в комиссариат в нужный день.

В январе его местонахождение установили, после того как он явился в отдел СК. Подсудимый признал вину.

Ему назначили наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.