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В Сасовском районе сгорело сельское почтовое отделение

В Сасовском районе сгорело сельское почтовое отделение. Об этом в четверг, 20 апреля, пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел вечером 18 апреля в селе Огарево-Почково.

«На момент возгорания в здании располагалось отделение Почты России. Школа была закрыта в 2016 году. Пострадавших нет, правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают причину возгорания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что имущество отделения и находившийся там товар сгорели полностью.

Фото: группа «Типичное Сасово» в «Вконтакте».