В Сасовском районе сгорело сельское почтовое отделение
В Сасовском районе сгорело сельское почтовое отделение. Об этом в четверг, 20 апреля,
Инцидент произошел вечером 18 апреля в селе Огарево-Почково.
«На момент возгорания в здании располагалось отделение Почты России. Школа была закрыта в 2016 году. Пострадавших нет, правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают причину возгорания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что имущество отделения и находившийся там товар сгорели полностью.
Фото: группа «Типичное Сасово» в «Вконтакте».