В Самарской области женщина выбросила тело умершего ребенка в мусорный бак
В Самарской области женщина выбросила тело умершего ребенка в мусорный бак. Об этом в четверг, 20 апреля,
По предварительной версии, ребенок скончался от пневмонии, после чего мать выбросила его тело в мусорный бак и сбежала.
Труп четырехмесячного ребенка в мусорном баке около жилого дома обнаружил сотрудник коммунальной службы. Эксперты установили причину смерти, которой стала пневмония. Каких-либо повреждений на теле не заметили.
Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело.