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В Самарской области женщина выбросила тело умершего ребенка в мусорный бак

В Самарской области женщина выбросила тело умершего ребенка в мусорный бак. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает РИА Новости.

По предварительной версии, ребенок скончался от пневмонии, после чего мать выбросила его тело в мусорный бак и сбежала.

Труп четырехмесячного ребенка в мусорном баке около жилого дома обнаружил сотрудник коммунальной службы. Эксперты установили причину смерти, которой стала пневмония. Каких-либо повреждений на теле не заметили.

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело.