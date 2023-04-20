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В Рязани прошло первенство ЦФО по тхэквондо

С 18 по 20 апреля в рязанской «Академии единоборств» прошло первенство ЦФО по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет. Об этом сообщает сайт минспорта.

Местным спортсменам удалось завоевать шесть наград.

Победителями стали Егор Сагитов (СШОР «Юпитер», тренер Виктор Глазырин) и Милана Абдулгалимова (СШОР «Юпитер», тренеры — Сергей и Нигина Косьяненко).Серебряные медали завоевали Павел Климов (СШОР «Академия единоборств», тренеры Шахобуддин Саидов и Артем Харко) и Вечаслав Тепловодский (СШОР «Юпитер», тренеры Дмитрий Сергеев, Виктор Косьяненко).Бронзовые награды — Иван Шокшуев (СШОР «Юпитер», тренеры Шахобуддин Саидов и Екатерина Трубицина) и Федор Рожков (ДЮСШ «Витязь», тренер Виктор Косьяненко).

Всего в первенстве поучаствовали более 250 спортсменов из 12 регионов.