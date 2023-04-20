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В Рязани полицейские поймали пару, которая занималась распространением наркотиков

Рязанские полицейские поймали двух сожителей, которые сейчас подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное УМВД.

На улице Прижелезнодорожной полицейские заметили подозрительный автомобиль ВАЗ-2110. Он привлек внимание неуверенными действиями водителя. Правоохранители остановили машину.

Мужчина, управлявший авто, признался сотрудникам МВД, что недавно употребил наркотики, однако проходить медицинское освидетельствование он отказался. В результате на водителя составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Вскоре полицейские также узнали, что мужчина вместе со своей 30-летней сожительницей работает в нелегальном интернет-магазине по сбыту наркотиков. Они приехали в Рыбное, где живет пара и встретили девушку около их дома. В ее сумке обнаружили несколько свертков с амфетамином и производным N-метилэфедрона общей массой около трех граммов.

Женщина пояснила правоохранителям, что почувствовала опасность, когда ее сожитель не приехал домой вовремя, и решила вынести из квартиры имевшиеся там наркотики.

Кроме изъятых из сумки веществ, полицейские нашли на улицах Рыбного две закладки с «синтетикой», которые ранее делали злоумышленники.