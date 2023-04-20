В Песочне произошло отключение горячей воды и тепла
В Песочне произошло отключение горячей воды и тепла. Об этом 20 апреля сообщает сайт мэрии. На участке улицы Новоселов около дома № 21а обнаружили повреждение, МУП «РМПТС» проведут ремонтные работы.
С 10 часов и до окончания ремонтных работ будут отключены отопление и горечей воды не будет по следующим адресам:
- улица Новоселов, №№ с 21 корпус 1 по 40 корпус 3;
- Касимовское шоссе, №№ с 35а по 56 корпус 1;
- улица Зубовой, №№ с 21 по 25;
- Шереметьевский проезд, №№ с 4 по 18;
- улица Тимакова, №№ с 5 по 11.
Также под отключение попадают:
- детские сады №№ 138 (Касимовское шоссе, № 48а), 147 (Касимовское шоссе, № 50а), 149 (улица Зубковой, № 23а), 152 (улица Предзаводская, № 13);
- школы №№ 51 (улица Зубковой, № 22а), 63 (улица Тимакова, № 9), 67 (улица Тимакова, № 7), 68 (улица Новоселов, № 30б);
- городской клинический родильный дом № 1;
- стоматологическая поликлиника № 1.
Фото: ГТРК «Ока».