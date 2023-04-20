Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
17°
Птн, 21
16°
Сбт, 22
14°
ЦБ USD 81.65 0.05 20/04
ЦБ EUR 89.37 -0.2 20/04
Нал. USD 80.45 / 83.15 20/04 12:00
Нал. EUR 88.56 / 90.98 20/04 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Вчера 14:16
6 892
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
9 658
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
4 409
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
4 761
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Песочне произошло отключение горячей воды и тепла

В Песочне произошло отключение горячей воды и тепла. Об этом 20 апреля сообщает сайт мэрии. На участке улицы Новоселов около дома № 21а обнаружили повреждение, МУП «РМПТС» проведут ремонтные работы.

С 10 часов и до окончания ремонтных работ будут отключены отопление и горечей воды не будет по следующим адресам:

  • улица Новоселов, №№ с 21 корпус 1 по 40 корпус 3;
  • Касимовское шоссе, №№ с 35а по 56 корпус 1;
  • улица Зубовой, №№ с 21 по 25;
  • Шереметьевский проезд, №№ с 4 по 18;
  • улица Тимакова, №№ с 5 по 11.

Также под отключение попадают:

  • детские сады №№ 138 (Касимовское шоссе, № 48а), 147 (Касимовское шоссе, № 50а), 149 (улица Зубковой, № 23а), 152 (улица Предзаводская, № 13);
  • школы №№ 51 (улица Зубковой, № 22а), 63 (улица Тимакова, № 9), 67 (улица Тимакова, № 7), 68 (улица Новоселов, № 30б);
  • городской клинический родильный дом № 1;
  • стоматологическая поликлиника № 1.

Фото: ГТРК «Ока».