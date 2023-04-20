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В небе над Киевом засняли вспышку со взрывом

В небе над Киевом засняли вспышку со взрывом. Об этом 19 апреля пишет РИА Новости.

Отмечается, что начальник местной военной администрации Сергей Попко заявил, что на Землю упал космический спутник NASA.

Позже космическое агентство эту информацию опровергло. «Мы отслеживаем спутник НАСА под названием RHESSI,… который в настоящее время остается на орбите», — сообщил представитель NASA.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак написал в соцсетях, что это сработало ПВО, но потом удалил пост.