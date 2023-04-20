В Латвии запретили праздновать День Победы 9 мая
Сейм (однопалатный парламент) Латвии утвердил новый закон «О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.
Закон приняли большинством голосов в двух чтениях в срочном порядке. Он предусматривает запрет на проведение любых общественных мероприятий, кроме торжеств по случаю Дня Европы.
Отмечается, что страны ЕС отмечают окончание Второй мировой войны 8 мая, а 9 мая они отмечают День Европы.