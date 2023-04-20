В Краснодарском крае пятимесячная девочка выпала из рук сестры с десятого этажа
В Краснодарском крае 19 апреля семилетняя девочка выронила из окна свою пятимесячную сестру. Об этом сообщается
Трагедия случилась в селе Архипо-Осиповка. Вечером 32-летняя мать оставила детей на всю ночь и ушла к другу.
Утром старшая сестра взяла на руки младшую и пошла с ней смотреть в окно. Девочка все время ворочалась и в один момент выскользнула из рук. Удержать ее не получилось.
Квартира находилась на десятом этаже. Девочка скончалась на месте.