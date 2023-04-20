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В Карачаево-Черкесской Республики нашли девочку с перерезанным горлом

В Карачаевске Карачаево-Черкесской Республики обнаружили тело десятилетней девочки с перерезанным горлом. Об этом сообщает SHOT.

Местные жители сняли на видео, на котором видно, как во дворе жилого дома собралось много людей, среди которых были медики и полицейские. Также на нем слышен громкий женский плач.

По информации SHOT, подозреваемым в убийстве девочки является 15-летний подросток. Он с ней жил по соседству.

Сначала молодой человек ударил школьницу в подъезде камнем по голове, потом перерезал ей горло и затащил в квартиру. Тело девочки нашли без одежды.

По информации SHOT, подросток хотел изнасиловать соседку, но, по предварительным данным, этого не сделал. На теле девочки не обнаружено соответствующих визуальных следов. Точная информация появится после экспертизы.

Известно, что подросток уже сознался в убийстве.