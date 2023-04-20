Стали известны подробности пожара в вагоне поезда на улице Прижелезнодорожной
В Рязани 20 апреля очевидцы засняли дым, идущий из вагона локомотива. Пресс-служба регионального управления МЧС рассказала подробности.
Сообщение о возгорании поступило в 14:14. На территории пункта приема металлолома на улице Прижелезнодорожной горел мусор в вагоне бывшего поезда. Площадь, охваченная огнем, составила 50 квадратных метров.
На месте работали 14 пожарных с применением трех спецмашин.
Ранее сообщалось о том, что очевидцы запечатлели дым, идущий из вагона поезда.