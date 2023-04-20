Сорокина: Открыта запись в новый детсад в Семчине
В четверг, 20 апреля, Елена Сорокина посетила Семчино, где строят детский сад на 224 места. Она сообщила, что в управлении образования начался прием предварительных заявок в новое дошкольное учреждение. Об этом мэр рассказала в своих соцсетях.
Сорокина утверждает, что в детском саду закончили кирпичную кладку и провели электричество. До 1 мая планируется полностью завершить кровельные работы.
По словам Сорокиной, к концу 2023 года завершат строительство двух дошкольных учреждений в Семчине и Кальном.