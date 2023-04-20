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Рязанский минспорт стал финалистом премии Sport Business Awards

Рязанский минспорт стал финалистом профессионального конкурса в области спортивного бизнеса и управления — премии Sport Business Awards. Об этом говорится на сайте министерства.

19 апреля в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей, Рязанская область принимала участие в номинации «Спортивный регион года» и попала в список 11 финалистов. Диплом финалиста конкурса вручили замминистра физической культуры и спорта региона Юрию Колдину. Победителем стал Татарстан.

Справка:

Премия Sport Business Awards уже в шестой раз объединила профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций. Премию получили лучшие проекты, спортивные сооружения и менеджеры по итогам 2022 и начала 2023 годов. Всего на премию было представлено 700 заявок в 28 различных номинациях.