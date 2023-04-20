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Рязанку посадили на 7,5 лет за смерть своего партнера

В Рязани вынесли приговор женщине за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее его смерть. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуру.

1 января 2021 года женщина вместе со своим партнером в его квартире отмечала Новый год. С ними также были друзья.

Около шести утра гости ушли. Женщина планировала лечь спать, но ее спутник не хотел ее отпускать. Между ними завязался конфликт. Мужчина вырвал у нее из рук телефон и бросил его. После этого женщина подняла смартфон и вышла на лестничную площадку, чтобы уйти из дома.

В этот момент женщина обнаружила, что телефон не работает, а значит она не сможет вызвать такси и оплатить его. Ей пришлось вернуться обратно.

Придя в квартиру, она предъявила претензии мужчине по поводу сломанного телефона и попросила вызвать такси. В этот момент между ними снова произошел конфликт. Женщина взяла в руку нож и нанесла ему удар в правое бедро и два удара в переднюю поверхность туловища.

После этого мужчина вышел на лестничную клетку, чтобы попросить соседей вызвать ему скорую, но не смог. Он упал на пол и скончался.

В результате женщине дали 7,5 лет колонии общего режима.