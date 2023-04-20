Рязанец избил продавца магазина молотком и похитил деньги

Рязанец избил продавца магазина молотком и похитил деньги. Об этом 20 апреля сообщает сайт УМВД.

42-летний рязанец в поселке Строитель зашел в магазин с молотком в руках и потребовал деньги. Услышав отказ от продавщицы - он ударил ее несколько раз по голове. После этого мужчина похитил из кассы четыре тысячи рублей и убежал.

68-летняя пострадавшая написала заявление в полицию. Мужчину удалось задержать, в последнее время он часто выпивал.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Подозреваемого взяли под стражу.