РБК: суд признал незаконным требование Wildberries оплачивать возврат товаров с браком
Суд признал незаконным требование Wildberries оплачивать возврат товаров с браком. Об этом 20 апреля сообщает РБК.
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд заявил, что Подмосковный суд счел нарушением закона со стороны маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества.
Ранее сервис начал собирать плату за услуги обратной доставки в размере 100 рублей для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа.