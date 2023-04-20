Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
17°
Птн, 21
16°
Сбт, 22
14°
ЦБ USD 81.65 0.05 20/04
ЦБ EUR 89.37 -0.2 20/04
Нал. USD 80.45 / 83.15 20/04 12:00
Нал. EUR 88.56 / 90.98 20/04 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Вчера 14:16
6 886
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
9 657
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
4 408
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
4 760
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
РБК: суд признал незаконным требование Wildberries оплачивать возврат товаров с браком

Суд признал незаконным требование Wildberries оплачивать возврат товаров с браком. Об этом 20 апреля сообщает РБК.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд заявил, что Подмосковный суд счел нарушением закона со стороны маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества.

Ранее сервис начал собирать плату за услуги обратной доставки в размере 100 рублей для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа.