Работники РНПК сдали кровь в Национальный день донора

В четверг, 20 апреля, в Национальный день донора, работники РНПК сдали кровь. Помогли нуждающимся более 50 сотрудников — операторы технологических установок, инженеры, лаборанты. По статистике, каждые сданные 450 миллилитров крови смогут помочь трем пациентам.

В коллективе Рязанской НПК среди добровольцев есть многолетние и почетные доноры. Оператор технологических установок установки АВТ4 цеха № 1 по первичным процессам Дмитрий Кудинов — один из них."Если моя кровь могла кому-то помочь или даже спасла жизнь, что может быть важнее?" — считает Кудинов.

Еще в 2016 году Дмитрия Кудинова наградили нагрудным знаком «Почетный донор России».

На сегодня Кудинов сдал кровь 110 раз, а общий объем биоматериала, который пополнил областной центр переливания крови, составил более 49 литров. А это значит, что его кровь помогла более 330 людям с учетом, что одна порция крови переливается трем пациентам.

«Впервые я сдал кровь, когда служил в рядах армии, в 1997 году. Тогда мы встречали раненных ребят, которых привозили из Чечни на лечение в центральный военный госпиталь. Кровь сдал, не раздумывая. Так и втянулся. Одно время по причине хороших показателей крови был донором для областного перинатального центра, помогая роженицам и новорожденным. Кровь сдаю шесть раз в год».

Охрана здоровья сотрудников и поддержание здорового образа жизни — важнейший приоритет социальной политики компании «Роснефть». Работники Рязанской НПК ежегодно проходят медицинские осмотры, участвуют в проводимых мероприятиях по профилактике инфекционных заболеваний в предэпидемический период, пользуются льготами по санаторно-курортному, реабилитационно-восстановительному лечению и оздоровлению. Большая часть сотрудников предприятия охвачена программами добровольного медицинского страхования (ДМС). Сотрудникам предоставляется возможность получать амбулаторно-поликлиническую, стационарную, специализированную стоматологическую помощь сверх программ обязательного медицинского страхования (ОМС) в лучших лечебных учреждениях Рязани и Рязанской области.

Регулярно на предприятии проходят Дни здоровья, когда каждый работник может пройти краткий медосмотр и получить консультацию специалиста о состоянии здоровья. На постоянной основе в столовой РНПК представлено ЗОЖ-меню — сбалансированная еда для тех, кто следит за своим здоровьем. В качестве полезного и вкусного перекуса каждый работник может приобрести свежие фрукты и овощи.