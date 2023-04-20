Под Тулой перевернулся военный грузовик
Под Тулой перевернулся военный грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествие случилось в 10:30 около деревни Прудное на шоссе М2-Крым. Большегруз упал в кювет.
Отмечается, что машина, наполненная, предположительно, боеприпасами, лежит там до сих пор.
UPD:
Telegram-канал SHOT сообщает, что зенитно-ракетный комплекс изначально ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал. 33-летний водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. У него диагностировали перелом руки. Отмечается, что боеприпасы не активированы, угрозы взрыва нет.