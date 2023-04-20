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На заседании рязгордумы начальнику отдела природопользования и экологии предложили уволиться

В четверг, 20 апреля, на комитете по градостроительной деятельности, депутат Сергей Самарский предложил уволиться начальнику отдела природопользования и экологии управления благоустройства администрации Рязани Елене Колдаевой.

Произошло это после того, как Колдаева выступила с отчетом об экологии в городе и работе муниципального предприятия с бездомными животными.

Возмутило депутата отсутствие урн на остановке Рязанского кремля и ответ Колдаевой, что эта проблема относится к благоустройству города, а не к экологии. Затем Самарский уточнил, почему после вакцинации бездомных животных не проводятся мероприятия по проверке собак на антитела. На что начальник отдела природопользования и экологии сообщила, что такие «рейды из области фантазии».

После этого депутат попросил ее уволиться. Колдаева ответила, что готова это сделать. В конце обсуждений другие депутаты заявили, что никто никого не будет просить сложить полномочия.