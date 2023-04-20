Минцифры РФ не подтвердило информацию о рассылке повесток через Госуслуги в отдельных регионах

Минцифры РФ не подтвердило информацию о рассылке повесток через Госуслуги в отдельных регионах. Об этом во вторник, 20 апреля, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через Госуслуги направляться не могут.

В ведомстве отметили, что сейчас призывники могут получить повестки лично в руки или заказным письмом с уведомлением, отправленным по Почте России.