Елена Сорокина сообщила об отмене «Бессмертного полка»
В Рязани 9 мая не будет шествия «Бессмертного полка», об этом сообщила глава администрация города Елена Сорокина.
Она объяснила, что акция отменяется для безопасности жителей.
«Проводить „Бессмертный полк“ планируется в других форматах, в том числе, онлайн», — написала Сорокина в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось об отмене шествия «Бессмертного полка» по всей России. Затем МВД сообщило, что не будет штрафовать водителей за портреты ветеранов на окнах авто.