Чиновник из Касимовского района помог осужденному избежать наказания
Главу администрации одного из муниципалитетов Касимовского района обвиняют в служебном подлоге (часть 2 статья 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
По информации правоохранителей, чиновник должен был фиксировать, как осужденный отрабатывает обязательные работы. В табели учета он отметил, что мужчина якобы отработал положенные 200 часов, но на самом деле это было не так.
Отмечается, что действия главы администрации дискредитировали органы местного самоуправления.
В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в суде.