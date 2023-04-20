Цены на отдых в лагерях Рязанской области возросли на 14%

Цены на отдых в лагерях Рязанской области возросли на 14%. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщают «Рязанские ведомости».

Также сообщается, что цены на путевки в лагеря черноморского побережья Кавказа выросли более чем на 28%.

Министр образования Рязанской области отметила, что летняя оздоровительная кампания начнётся 23 мая. Для ее обеспечения в этом году из областного бюджета выделено более 470 миллионов рублей, а также муниципальные средства.

В сообщении подчеркнули, что для всех работающих граждан, включая самозанятых, имеющих детей школьного возраста, установлена стопроцентная компенсация бюджетной стоимости путевки .

Бесплатными путевками в первую очередь обеспечат детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (сироты, воспитывающиеся в семьях, дети с инвалидностью, а также дети из семей участников СВО). Они могут отдохнуть за счет государства не только в лагерях Рязанской области, но и на Черноморском побережье