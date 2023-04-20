Будущие агрономы РГАТУ провели практическое занятие на тепличном комбинате

Будущие агрономы Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева провели практическое занятие на тепличном комбинате. Об этом сообщили в вузе.

В понедельник, 17 апреля, студенты технологического факультета для изучения инновационных технологий, применяемых в защищенном грунте для всесезонного производства свежих овощей и зелени, провели практическое занятие по «Овощеводству защищенного грунта» в тепличном комбинате пятого поколения ООО «Рязанские овощи», расположенном в Рыбновском районе.

«Каждая отрасль овощеводства является специфической и требует глубоких знаний биологии растений, их технологии выращивания, так как только на этой основе можно сознательно управлять их ростом и развитием, получая высококачественную овощную продукцию», — говорится в сообщении вуза.

Главный агроном предприятия Татьяна Дулинаева за три часа показала студентам всю производственную цепочку выращивания овощей с применением инновационных технологий, среди которых особое место занимают разработки, направленные на максимальную автоматизацию производства и применение ресурсосберегающих технологий, позволяющих круглогодично выращивать экологически чистые овощи с наименьшими затратами на производство.

Будущие агрономы в деталях увидели, как, благодаря освоению инновационных технологий, можно ускорить рост и созревание растений и повысить урожайность, одновременно снизив расходы предприятия и себестоимость продукции.

После занятия специалисты ответили на все вопросы студентов.