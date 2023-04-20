А что в кино? «Вызов», «Спирит» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Первый в мире фильм, снятый в космосе — «Вызов». По сюжету хирург Женя, в исполнении Юлии Пересильд, отправляется на МКС, чтобы прооперировать и спасти космонавта. Съемки проходили на борту МКС в 400 км от Земли. 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров.

Фильм ужасов из Великобритании «Гремлины: Хранители леса». Молодая пара, ожидающая первенца, переезжает в дом в ирландской деревне, который достался им по наследству. Соседка предупреждает, что каждый вечер для лесных гремлинов нужно оставлять «кровавое подношение», иначе случится беда.

Приключенческий фильм производства Нидерландов «Спирит. Серебряная звезда». Однажды утром девочка Эсми, которая мечтает о занятиях конным спортом, обнаруживает у себя во дворе лошадь, спасшуюся из пожара в конюшне на соседнем ранчо. Так начинается настоящая дружба и приключения.

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