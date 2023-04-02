В Рязанской области простились с двумя погибшими на СВО мужчинами

В Рязанской области простились с двумя погибшими на СВО мужчинами. Об этом 2 апреля сообщила гордума Касимова.

Отмечается, что во время выполнения воинского долга в зоне СВО погибли 32-летний рядовой Эльдар Котлобулатов и 23-летний лейтенант Владислав Андриянов. Об родились и выросли в Касимове.

Родственникам Андрианова передали орден Мужества. На прощание с военными пришли родственники, друзья, одноклассники, сослуживцы, представители органов власти.