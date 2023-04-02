В Рязани откроется универмаг российских брендов
В России массово откроются универмаги SLAVA, которые специализируются на продаже одежды, аксессуаров и украшений от российских дизайнеров. Первый запустили летом 2022 года в Санкт-Петербурге.
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Уже известно, что универмаги с продукцией от российских дизайнеров запустят в Воронеже, Перми и Туле. Договоренности об открытии достигнуты в Саратове, Ростове, Волгограде, Нижнем Новгороде и Рязани. В последних приведенных городах пока не указаны ТЦ, в которых появятся универмаги.