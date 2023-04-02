Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 02
Пнд, 03
12°
Втр, 04
10°
ЦБ USD 77.32 0.23 01/04
ЦБ EUR 84.11 0.35 01/04
Нал. USD 76.3 / 78.6 31/03 16:55
Нал. EUR 76.3 / 78.6 31/03 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
2 387
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
4 506
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
7 149
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
10 070
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани откроется универмаг российских брендов

В России массово откроются универмаги SLAVA, которые специализируются на продаже одежды, аксессуаров и украшений от российских дизайнеров. Первый запустили летом 2022 года в Санкт-Петербурге.

Как пишет РБК, теперь коммерсанты экспериментируют и следующий фешн-ретейл совместят с гастрономическим пространством, так как трафик общепита сейчас превышает показатели торговых центров. Универмаг также откроется в Петербурге.

Уже известно, что универмаги с продукцией от российских дизайнеров запустят в Воронеже, Перми и Туле. Договоренности об открытии достигнуты в Саратове, Ростове, Волгограде, Нижнем Новгороде и Рязани. В последних приведенных городах пока не указаны ТЦ, в которых появятся универмаги.