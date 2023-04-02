В Новосибирске гимнаст сорвался во время выступления в цирке

В Новосибирске гимнаст сорвался во время выступления в цирке. Инцидент произошел на постановке «Бурлеск», пишет издание «Подъем».

Акробата доставили в больницу. МРТ показало, что его жизни ничего не угрожает, но артиста госпитализировали.

В цирке изданию сообщили, что во время живого выступления никто от травм не застрахован.

«Все это время артист был и находится в сознании. Паралич конечностей отсутствует. К счастью, все обошлось растяжением и лёгким сотрясением», — рассказали в администрации учреждения.