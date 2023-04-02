В Лесопарке устроили «ночной заплыв» на байдарках

В Лесопарке группа людей прокатилась на байдарках в темное время суток. Ролик появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

На нем видно, как люди катаются на байдарках в затопленном Лесопарке вокруг деревьев. В комментариях один из пользователей пожелал развлекающимся не заплывать за буйки, другой предположил, что пора доставать сап.

Напомним, рязанский Лесопарк в субботу, 1 апреля, оказался полностью подтоплен, вода вышла за ворота. Также по сообщению регионального МЧС на 1 апреля, уровень воды в Оке повысился на 16 сантиметров.