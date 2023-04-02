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Рязанский военком рассказал, кто примет участие в СВО

Рязанский военком Олег Серкез в интервью газете «Рязанские ведомости» рассказал, что в регионе стало меньше уклонистов. Он отметил, что призывники идут в армию с желанием.

Серкез также отметил, что весенний призыв идет без изменений. Ему подлежат мужчины от 18 до 27 лет.

Военком заверил, что в СВО призывники не участвуют. Туда отправляются «контрактники».

«Сейчас увеличивается набор граждан на службу по контракту. Вот они и будут участвовать в специальной военной операции. У кого есть такое желание, мы их ждем на пунктах отбора на военную службу по контракту. Будем очень рады», — приводят «Рязанские ведомости» слова Серкеза.

Напомним, в России с первого апреля стартовал весенний призыв.

Фото Вячеслава Астафьева «Рязанские ведомости»