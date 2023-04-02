Рязанский военком поделился проблемами призывников

Рязанский военком Олег Серкез поделился проблемами призывников. Интервью опубликовала газета «Рязанские ведомости».

По словам Серкеза, у молодых людей есть проблемы со здоровьем.

«Здоровье ребят все еще оставляет желать лучшего, хотя медики очень много работают над тем, чтобы призывать ребят в армию здоровыми. Превалируют заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистые заболевания. Медики это связывают с малоподвижным образом жизни молодых людей, излишим увлечением гаджетами», — рассказал военком.

Он отметил, что готовиться к службе необходимо ещё в школе. Для этого надо больше двигаться, заниматься физкультурой и спортом.

По данным военкома, уклонистов в регионе стало меньше. В интервью он также рассказал, кто примет участие в СВО.