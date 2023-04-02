Пропавших в Сочи пятерых мальчиков нашли живыми

Пропавших в Сочи пятерых мальчиков нашли живыми. Об этом 2 апреля сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Отмечается, что дети решили погулять без присмотра взрослых. Сами мальчики рассказали, что они ушли из дома сами, без принуждения. Никаких противоправных действий с ними не совершалось.

С детьми работают специалисты, СК продолжает проверку.

Напомним, 31 марта пятеро детей от 8 до 13 лет не вернулись с прогулки. На их поиски отправлялось около 70 человек.