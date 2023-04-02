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МХК «Рязань-ВДВ» проведет домашний матч за выход в полуфинал национальной молодежной хоккейной лиги

В воскресенье, 2 апреля, на арене ДС «Олимпийский» пройдет пятый, решающий матч ¼ серии плей-офф НМХЛ — Кубок Регионов. В ¼ финала плей-офф «Рязань-ВДВ» играет с ХК «Юнисон-Москва».

По итогам четырех прошедших игр, счет в серии равный 2:2. В воскресенье решится, какая команда выйдет в полуфинал и продолжит борьбу за Кубок.

«Сегодня нам как никогда нужна поддержка зрителей. Решается судьба Кубка и мы просто не можем подвести тех, кто на протяжении всего сезона поддерживает и болел за нас. Встречаемся в „Олимпийском“», — отметили в пресс-службе ХК «Рязань-ВДВ».

Начало матча в воскресенье, 2 апреля, в 17:00.

Билеты на матч можно приобрести по ссылке или в кассах ДС «Олимпийский».