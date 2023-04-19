В Скопинском районе в ДТП погиб 37-летний водитель «Вольво»
В Скопинском районе 19 апреля произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщается в группе «ДПС Скопин».
Происшествие случилось около 7:35 на 290-м километре дороги Р-22 «Каспий». 37-летний житель Дагестана за рулем грузовика Volvo не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
В результате ДТП водитель погиб на месте. 31-летнюю пассажирку госпитализировали в Скопинский ММЦ.
По факту аварии полиция проводит проверку.
Фото: «ДПС Скопин»