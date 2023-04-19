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В рязанском жилом комплексе появится детская площадка в масштабном формате PlayHub

Застройщик «Зеленый сад» представил проект зоны стилобата в ЖК «Еврокласс». В основе концепции — создание функционального арт-объекта, где есть возможности для разнообразных игр и комфортного отдыха посетителей всех возрастов — от малышей в колясках до взрослых и пожилых людей.

Плейхаб делится на 3 основные зоны:

  • арт-пространство с дизайнерской подсветкой, стильными беседками, где можно отдохнуть после напряженного дня и приятно провести время с семьей или друзьями.
  • спортивная зона — два больших поля с футбольными воротами и баскетбольными кольцами для более активных и подвижных игр. В зоне, где располагаются велодорожки, можно будет кататься на веломобилях, которые «Зеленый сад» закупил специально для жителей комплекса. Всего на стилобате будет 20 веломобилей — для детей и подростков от 2 до 15 лет.
  • детская площадка с различными игровыми элементами, выполненными из экоматериалов, для активных и тихих игр.

Оснащение функциональных площадок выгодно отличается от классических решений, которые постепенно уходят в прошлое. А некоторые зоны уникальны для Рязани. Например, только в «Евроклассе» предусмотрена огромная песочница-пляж для детей помладше, где можно устраивать эксперименты с водой и песком, которые, по мнению психологов, обладают самой высокой игровой ценностью, способствует сенсорному развитию, стимулируют воображение и стремление к активному познанию окружающей среды.

Справка:

ЖК «Еврокласс» — масштабный проект компании «Зеленый сад». Жилой комплекс состоит из 5 домов, территория ЖК занимает 9 га.

«Еврокласс» расположен в Кальном — самом популярном районе города, где все важное рядом, а из квартир открывается потрясающий вид на заливные луга.

Проект предусматривает комплексное благоустройство двора и прилегающей территории — уютное придомовое пространство, ландшафтное озеленение, крытый наземный паркинг. В двух шагах от комплекса — новый детский сад и школа № 76.

Узнать больше о других преимущества комплекса, получить индивидуальное предложение на покупку квартиры и выбрать планировку можно в отделе по работе с клиентами по номеру 77-77-77.