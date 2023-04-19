В Рязани стартовал Международный медицинский форум «Zдоровая независимость»

В среду, 19 апреля, в Рязани на площадке медицинского университета имени Павлова стартовал Международный медицинский форум «Zдоровая независимость».

Его провели затем, чтобы в условиях санкционных ограничений усилить развитие собственного производства оборудования и лекарств, а также поделиться успешными региональными практиками в сфере здравоохранения.

Организаторами мероприятия выступили министерство здравоохранения, министерство социальной защиты, Торгово-промышленная палата Рязанской области, региональное Агентство развития бизнеса и РязГМУ.

В форуме приняли участие представители власти, медики, ученые из России и Республики Беларусь.

На пленарном заседании участники форума затронули важные темы, такие как — борьба с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, доступность первичной медицинской помощи, реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, участников СВО, импортозамещение и международное сотрудничество в сфере здравоохранения.

Заместитель министра Здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачев обратил внимание на специализированную выставку на территории университета с современной техникой здравоохранения, представленной более 20 компаниями Рязанской и соседних областей.

«Здесь много интересных медицинских изделий, которые производятся в Рязанской области, включая фармацептические препараты, которые являются основой медицинского кластера. Чтобы система здравоохранения эффективно развивалась — цифровизация должна стать основой. Нужно создать комфортные сервисы для пациентов и медицинских работников, сократив бумажные документы», — сообщил он.

Губернатор Павел Малков, выступая на пленарном заседании, рассказал об успехах и дальнейших планах региона в области здравоохранения.

«Здравоохранение для Рязанской области является приоритетом, я лично контролирую работы по всем направлениям от профилактики и диагностики, до лечения и последующей реабилитации. Здесь нельзя что-то одно выделить важное, так все элементы значимы. Впереди еще много всего нужно сделать, но первые шаги уже выполнены. Обновлены автомобили скорой медицинской помощи, мы получили беспрецендентный объем который, благодаря поддержке федерального правительства. Завершили строительство нового корпуса онкодиспансера. Капитальный ремонт, оснащение диагностической лечебной техникой, повышение квалификации — это все, что реализуется», — подчеркнул Малков. Он отметил, что форум — это отличная площадка, чтобы поделиться своим опытом с другими регионами, также перенять лучшие практики и дополнить их.