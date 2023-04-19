В Рязани расширят улицу Интернациональную

В Рязани расширят улицу Интернациональную. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина на заседании правительства.

По ее словам, сейчас ширина дороги составляет 11 метров, однако с учетом пробок требуется расширение для создания четырех полноценных полос. Сорокина отметила, что в 2023 году начать реконструкцию не получится.

«Планируем в следующем году участвовать в отборе минтранса. Дорога устарела физически и морально. Также требуются тротуары, освещение, остановки», — заявила глава администрации.

По ее словам, стоимость проекта оценивается в 12 миллионов. Из-за дороговизны проектной документации, эти средства намерены включить в общую сумму реконструкции дороги.

В этом году Сорокина пообещала провести на улицы ямочный ремонт и устранить колейность.