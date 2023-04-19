В Рязани начали опашку территорий

Дирекция благоустройства Рязани начала проводить противопожарную опашку территорий. Как пишет пресс-служба горадминистрации, техника работает ежедневно в поселках и микрорайонах, находящихся в близости от лесов.

Работы прошли в поселке Солотча — вдоль дорог, по периметру детских оздоровительных лагерей и в междурядьях лесных насаждений, у населенных пунктов. Также специалисты управления создали защитные полосы вокруг поселков Карцево, Качево, Мордасово, Мирный, Храпово и Божатково, микрорайона Никуличи.

В ближайшее время проведут опашку в поселках Соколовка, Дягилево, микрорайонах Борки, Недостоево, Семчино. Общая площадь работ — около 20 километров.

Рязанцам напомнили, что неконтролируемый пал сухой травы запрещен, как и разведение костров, сжигание мусора, листвы, отходов производств. Кроме того, запрещено разведение огня в городских лесах, парках, скверах и местах массового отдыха населения с использованием любого оборудования.