В Рязани на улице Костычева «Вольво» сбила 9-летнего ребенка
В Рязани 19 апреля произошло ДТП вблизи дома № 2 по улице Костычева. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Около 15:40 автомобиль Volvo сбил 9-летнего ребенка. После наезда водитель, личность которого еще не установлена, скрылся с места происшествия.
В результате ДТП ребенок получил травмы. Правоохранители проводят проверку.
Ранее сообщалось о том, что на улице Костычева машина сбила человека. На место приехала скорая и сотрудники полиция.