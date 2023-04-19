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В Рязани на улице Костычева «Вольво» сбила 9-летнего ребенка

В Рязани 19 апреля произошло ДТП вблизи дома № 2 по улице Костычева. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Около 15:40 автомобиль Volvo сбил 9-летнего ребенка. После наезда водитель, личность которого еще не установлена, скрылся с места происшествия.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось о том, что на улице Костычева машина сбила человека. На место приехала скорая и сотрудники полиция.