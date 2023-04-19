В Рязани 20 апреля отключат свет на девяти улицах
В Рязани 20 апреля отключат электричество на девяти улицах из-за ремонта на воздушной линии. Об этом сообщает администрация города.
С 9:00 до 15:30 света не будет по следующим адресам:
- улица 3-й проезд Добролюбова, дома с № 1 по № 40, № 42, № 44;
- улица 4-й проезд Добролюбова, дома с № 2 по № 40;
- улица 5-й проезд Добролюбова, дома с № 28 по № 40,
- улица 6-й проезд Добролюбова, дом № 2;
- улица Громовой, дома с № 1 по № 26;
- улица Достоевского, дома с № 2 по № 40, № 42;
- улица Добролюбова, дома № 3, № 5, № 7, № 9, № 13, № 15, № 19, № 21;
- улица Чехова, дома с № 1 по № 27;
- улица Шевцовой, дома с № 1 по № 10, № 12, № 16, № 18.