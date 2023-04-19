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В Рязани 20 апреля отключат свет на девяти улицах

В Рязани 20 апреля отключат электричество на девяти улицах из-за ремонта на воздушной линии. Об этом сообщает администрация города.

С 9:00 до 15:30 света не будет по следующим адресам:

  • улица 3-й проезд Добролюбова, дома с № 1 по № 40, № 42, № 44;
  • улица 4-й проезд Добролюбова, дома с № 2 по № 40;
  • улица 5-й проезд Добролюбова, дома с № 28 по № 40,
  • улица 6-й проезд Добролюбова, дом № 2;
  • улица Громовой, дома с № 1 по № 26;
  • улица Достоевского, дома с № 2 по № 40, № 42;
  • улица Добролюбова, дома № 3, № 5, № 7, № 9, № 13, № 15, № 19, № 21;
  • улица Чехова, дома с № 1 по № 27;
  • улица Шевцовой, дома с № 1 по № 10, № 12, № 16, № 18.