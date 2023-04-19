В Клепиковском районе осудили водителя за повторное вождение в нетрезвом виде

Жителя Клепиковского района обвиняют в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (часть 2 статья 264.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

19 июня 2022 года мужчина пил алкоголь в гостях у своего друга в Туме, а после сел за руль своего авто и поехал домой.

По дороге его остановили сотрудники ГИБДД и составили на него протокол. Также выяснилось, что мужчину ранее уже привлекали к наказанию за аналогичное нарушение (по статье 264.1 УК РФ).

Через некоторое время состоялся суд. Водитель признал свою вину. Ему назначили 1,5 года принудительных работ с удержанием в доход государства 10% от зарплаты. Также его лишили водительских прав на три года.