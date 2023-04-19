В Госдуме рассказали о рассылке электронных повесток в тестовом режиме

В Госдуме рассказали о рассылке электронных повесток в тестовом режиме. Об этом 19 апреля рассказал Лайфу председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, в весенний призыв повестки будут рассылаться через «Госуслуги», но в тестовом режиме, поэтому юридической силы они иметь не будут.

«В этот призыв электронные повестки будут рассылаться только в тестовом режиме, чтобы понять, доходят они или нет, обрабатывает ли система. Но они в обязательном порядке будут дублироваться традиционным способом», — завил депутат.

Он отметил, «чтобы не говорили голоса из-за бугра», россиянам электронных повесток бояться не стоит.

Ранее Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных, который предусматривает введение электронных повесток.