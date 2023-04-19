Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
17°
Чтв, 20
17°
Птн, 21
15°
ЦБ USD 81.6 -0.03 19/04
ЦБ EUR 89.57 -0.09 19/04
Нал. USD 80.5 / 83.15 19/04 14:45
Нал. EUR 88.45 / 89.47 19/04 14:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
58 минут назад
329
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
8 783
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
3 720
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
4 086
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Госдуме рассказали о рассылке электронных повесток в тестовом режиме

В Госдуме рассказали о рассылке электронных повесток в тестовом режиме. Об этом 19 апреля рассказал Лайфу председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, в весенний призыв повестки будут рассылаться через «Госуслуги», но в тестовом режиме, поэтому юридической силы они иметь не будут.

«В этот призыв электронные повестки будут рассылаться только в тестовом режиме, чтобы понять, доходят они или нет, обрабатывает ли система. Но они в обязательном порядке будут дублироваться традиционным способом», — завил депутат.

Он отметил, «чтобы не говорили голоса из-за бугра», россиянам электронных повесток бояться не стоит.

Ранее Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных, который предусматривает введение электронных повесток.