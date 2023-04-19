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В центре Рязани МегаФон увеличил пропускную способность сети в 2,5 раза

В центре Рязани МегаФон увеличил пропускную способность сети в 2,5 раза. Как рассказали в компании, они модернизировали транспортную сеть в областном центре, увеличив пропускную способность на ряде направлений до 40 Гбит/с, а на самых загруженных участках скорость передачи данных выросла до 100 Гбит/с. При такой скорости, например, можно скачать часовое видео с разрешением 4К буквально за минуту.

«В центре Рязани сосредоточены офисы крупнейших компаний и государственных структур, торговые и фитнес-центры, учреждения культуры: филармония, цирк, театр драмы, музеи, основные достопримечательности и сотни офисных помещений. Абоненты МегаФона, работающие в этих учреждениях, используя выделенные каналы, могут быстро передавать большие объёмы информации любого типа. Новшество коснулось, в том числе, местных операторов связи и бизнес-клиентов компании», — сообщили в МегаФоне.

Увеличение пропускной способности сети расширило возможности предоставления фиксированной связи и дополнительных цифровых услуг, включая актуальную для малого и среднего бизнеса — мобильную рекламу.

«Наши инженеры обеспечили беспрецедентное для городских волоконно-оптических линий увеличение скорости передачи данных. В результате реализации этого проекта мы улучшили сеть, что очень актуально для удовлетворения запросов современного бизнеса. Сейчас аренда каналов связи большой пропускной способности пользуется особым спросом, в том числе в связи с актуальным трендом на цифровизацию производств, учебных и бизнес-процессов», — подчеркнула директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

Мобильный интернет в областном центре региона также демонстрирует хорошие скорости. По данным исследования международной компании Ookla в первом квартале 2023 года МегаФон в Рязани имеет лучшие показатели скорости мобильного интернета, опережая ближайшего конкурента на 14,5%.

Справка:

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей. Согласно исследованиям международной компании Ookla, МегаФон — оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.