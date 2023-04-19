США выделили Украине военную помощь на 325 миллионов долларов

США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на указ американского президента Джо Байдена.

Уточняется, что деньги потратят на закупку оборонной продукции и оплату военных инструкторов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в новый пакет военной помощи Украине войдут артиллерийские снаряды и боеприпасы для реактивных систем залпового огня Himars.

Напомним, что украинская армия начала контрнаступление по четырем направлениям.